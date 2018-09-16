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Kule vinç faciasında 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yapımı süren Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin taşıyıcısının kırılmasıyla 30 metreden düşen Afganistan uyruklu 3 işçinin ölümü, 1 işçini de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yapımı süren Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin taşıyıcısının kırılmasıyla 30 metreden düşen Afganistan uyruklu 3 işçinin ölümü, 1 işçini de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

14 Eylül'de, saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki, Pamukkale Belediyesi'nin özel inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında kule vincin taşıyıcısı kırıldı. Vincin sepetinde çalışan işçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikten yere düştü. Sepetteki Afganistan uyruklu işçilerden Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh (19) yaşamını yitirirken, Nurullah Aelishah (24) ise yaralandı. Aelishah, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, soruşturma kapsamında vincin sahibi, operatörü, şantiye saha sorumlusu ve 2 iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden vinç sahibi C.A., vinç operatörü M.T. ve saha sorumlusu A.G. tutuklandı. İş güvenliği uzmanı olan diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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