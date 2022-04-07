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Kuleba için 3 önemli madde: Silahlar, silahlar, silahlar

07.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ortaklarla birlikte düzenlenen oturumuna katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kuleba, “Buraya basit bir mesajla geldim. Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlar” dedi.

Kuleba için 3 önemli madde: Silahlar, silahlar, silahlar

Konuşmasına Rusya’ya karşı Ukrayna’nın desteklenmesi ve ayrıca Ukrayna’ya karşı Rus saldırganlığının küresel sonuçlarını tartışmak üzere Brüksel’de, müttefikler ve diğer NATO ortak ülkeleri ile bir araya gelmenin önemli bir fırsat olduğunu belirterek başlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Buraya basit bir mesajla geldim. Toplantı gündemimde sadece 3 madde vardı: Silahlar, silahlar ve silahlar. Savaşı kazanmak için her şeyden önce silahlara ihtiyaç var. Ukrayna'da Rus uçaklarına, tanklarına ve birliklerine karşı savaşarak sadece kendimizi değil, müttefiklerin güvenliğini de savunuyoruz. Anlaşma, Ukrayna’nın önerdiği adil bir anlaşma basit: Bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlayın ve biz de hem kendi güvenliğimiz hem sizin güvenliğiniz için savaşacağız, böylece Başkan Putin Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5’inci maddesini test etme şansına sahip olmayacak. Bugün, müttefiklerin, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil, onlar için de savaştığı gerçeği hakkında giderek artan bir anlayışa sahip olduğunu duymaktan memnun oldum” şeklinde konuştu.

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“TALEBİMİZ KONUSUNDA AÇIKTIM”

Müttefiklerin kendilerini duyduğunu belirten Kuleba, “Tartışmalarımızın sonuçları konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimserim. Müttefikler bizi duydu. Talebimiz ve bu talebin yerine getirilmesi gereken zaman çizelgesi konusunda çok açıktım. Bu nedenle, bugün söylenen ve tartışılan her şeyin müttefiklerle takibini sabırsızlıkla bekleyeceğim” dedi. (DHA)

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