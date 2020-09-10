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Kuledeki intihar girişimini film gibi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Antalya’da ailevi bunalıma girdiği iddia edilen kişi, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı.

Antalya’da ailevi bunalıma girdiği iddia edilen kişi, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı. Şahsın eylemini vatandaşlar kafeler ve yol kenarından film gibi izledi.
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki 35 metrelik siren kulesinin en yüksek noktasında bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ayaklarını kulenin zirvesinden sarkıtan M.Ç., zaman zaman kendinden geçti. Polis güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. M.Ç.’nin eylemini vatandaşlar cep telefonları ile kameraya aldı. Bazı vatandaşlar ise kafe ve kaldırım kenarından M.Ç.’nin eylemini tiyatro oyunu gibi izledi. Daha da abartan bazı kişiler motosikletin üzerinden M.Ç.’yi izledi. Şahsın zaman zaman kollarından demiri tutup, ayaklarını sarkıtması yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İtfaiyenin açtığı merdivenle müzakereci polis M.Ç. ile görüştü ama bir sonuç alamadı. Daha sonra yine itfaiyenin merdiveniyle bu kez yukarıya M.Ç.’nin bir yakını çıksa da başarılı olamadı. M.Ç., bir süre sonra kendiliğinden kulenin merdiveninden yere indi. Üzeri aranan M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç.’nin yaklaşık 2.5 saat süren eylemini, eşinin evden ayrılıp sığınma evine yerleşmesi sonucu gerçekleştirdiği iddia edildi.

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