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Kuleden düşen astsubay, şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Genç ilçesinde karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), şehit oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), şehit oldu.
Olay, sabah saatlerinde bilgiye göre, Genç'e bağlı Güzeldere köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında karakolun 10 metre yüksekliğindeki kulesinden dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Acil serviste müdahale edilen astsubay Yıldırım, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Ankara nüfusuna kayıtlı ancak ailesinin Malatya'da oturduğu öğrenilen şehit astsubay Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

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