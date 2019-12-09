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Kuleden düşen astsubay, şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ Bingöl'ün Genç ilçesinde, görev yaptığı jandarma karakolunda kuleden düşüp şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29) için havaalanında tören düzenlendi.

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Bingöl'ün Genç ilçesinde, görev yaptığı jandarma karakolunda kuleden düşüp şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29) için havaalanında tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, askeri erkân ve emniyet personeli katıldı. Törende özgeçmişi okunan şehit Astsubay Yıldırım için İl Müftü Vekili Mahmut Atıcı tarafından dua edildi. Ardından askerlerin omuzunda uçağa taşınan şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

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