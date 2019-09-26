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Kuleden pilotlara "deprem" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında inişe geçen bir uçak, hava trafik kulesinden yapılan uyarı üzerine pisti pas geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, hava trafik kontrolü tarafından yapılan uyarı üzerine pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş için alçalan bir uçağın pilotuna pistte meydana gelebilecek bozulmalar ihtimali nedeniyle hava trafik kontrolleri tarafından uyarıda bulunuldu.

Havalimanına iniş için sıraya giren uçakların pilotlarına deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü, Türkçe ve ardından İngilizce anons yaparak "Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şu an beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim. Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine" şeklinde bilgi verdi.

Bu sırada iniş için ilk sırada olan ve alçalan Duabi-İstanbul seferini yapan yabancı bir hava yolu şirketine ait uçak pisti pas geçti.

Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normale döndü. Pisti pas geçen uçak da güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava trafik kontrolü pilot Pist

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