Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu! Bakan Akar'dan açıklama

Sosyal medyada Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satıldığı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddiaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan'a giden Bakan Akar, iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

BAKAN AKAR'DAN KULELİ ASKERİ LİSESİ AÇIKLAMASI

Kuleli Askerî Lisesinin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Akar şunları ifade etti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askerî Lisesi binası Millî Savunma Bakanlığının kullanımında, Millî Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."



