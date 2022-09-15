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  4. Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu! Bakan Akar'dan açıklama

Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu! Bakan Akar'dan açıklama

15.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili iddiaya yanıt verdi. Bakan Akar, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade ederek Kuleli Askeri Lisesi binasının Milli Savunma Bakanlığının kullanımında olduğunu aktardı.

Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu! Bakan Akar'dan açıklama

Sosyal medyada Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satıldığı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddiaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan'a giden Bakan Akar, iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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BAKAN AKAR'DAN KULELİ ASKERİ LİSESİ AÇIKLAMASI

Kuleli Askerî Lisesinin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Akar şunları ifade etti:

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"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askerî Lisesi binası Millî Savunma Bakanlığının kullanımında, Millî Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."


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Hulusi Akar kuleli askeri lisesi
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