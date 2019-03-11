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Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - KULELİ Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar örgüt mensubu olmaya askeri öğrencilere baskı yaparak tasfiye etmeye çalıştığı tespit edilen askeri personel hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - KULELİ Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar örgüt mensubu olmaya askeri öğrencilere baskı yaparak tasfiye etmeye çalıştığı tespit edilen askeri personel hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde 1990'dan 15 Temmuz 2016 tarihine kadar örgüt mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak tasfiye etmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuleli Askeri Lisesi'nin darbe girişimi sonrası kapatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldığı belirtildi. Bu dönemde FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki etkinliğinin arttığı kaydedilen açıklamada, 2008 ve 2016 döneminde Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yapan rütbeli askeri personelin önemli bir kısmının darbe girişimine katıldığı kaydedildi. 8 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI Açıklamada, "Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek', 'Memuriyet nüfusunu başkasına zarar verecek biçimde su istimal etmek', 'Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek', 'Astlara suç işlemesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek', 'Hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek', 'Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak', 'Memuriyet görevini kötüye kullanmak', '18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak' suçlarından" kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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