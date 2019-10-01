Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasına Başsavcılıktan açıklama

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ’nün bazı öğrencilere ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına neden olduğu iddia edilen 17 tabip asker hakkında verilen gözaltına kararına ilişkin Başsavcılıktan açıklama geldi. Açıklamada, FETÖ’nün darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki yoğun hakimiyetini kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünü engellediği belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan son sınıf askeri öğrencileri korkutarak ordudan tasfiye etmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında 11 Mart 2019 tarihinde 8 ayrı suçtan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ’nün 4. sınıf askeri öğrencilere ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına neden olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 17 tabip askerden 11’i yakalanmıştı.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, FETÖ/PDY üyesi askeri tabiplerin örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ederek Kuleli Askeri Lisesinde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmekte olup yaklaşık bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek bunların harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatıldı. “Raporlar tıbbi gerçeklere aykırı tanı içeriyor”

Soruşturma kapsamında öğrencilere ait olup ilgili sağlık kurumundan temin edilen sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edilmesi ve buna ilişkin tetkik ve grafiklerin ayrı ayrı değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği kaydedildi.