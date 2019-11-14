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Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında gözaltına alınan doktor tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan KBB uzmanı doktor M.G., "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği", "20 ayrı resmi evrakta sahtecilik" ve "eğitim hakkının ihlal edilmesi" ile suçlanıyor - Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 10 doktor tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen askeri tabiplere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı doktor M.G., tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan KBB uzmanı doktor M.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli M.G., soruşturma savcısına çıkarıldı.

Burada ifadesi alınan M.G, tutuklanması talebiyle sevkedildiği Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği", "20 ayrı evrakta sahtecilik" ve "eğitim hakkının ihlal edilmesi" suçlarından tutuklandı.

M.G.'nin ağabeyi Ö.G.'nin birinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile rütbesinin geri alındığı ve 2 yıla yakın tutuklu kaldığı belirtilmişti.

Astsubay olan küçük kardeşinin de FETÖ üyeliği nedeniyle TSK'dan ihraç edilip, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedilmişti.

- Soruşturmada 10 doktor tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında, bir ay sonrasında mezun olacak 4. sınıflardan 44 öğrencinin teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenlenerek harp okullarına geçişlerine engel olunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlenmesi üzerine bir kısmı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam eden ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı ise kendi isteğiyle itirafçı olan, ikisi ise halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul ve Ankara merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 askeri tabip gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında ise gözaltına alınan KBB uzmanı M.G.'nin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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