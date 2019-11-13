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Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında bir doktor gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

KULELİ Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ / PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK'dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman doktor M.G., gözaltına alındı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) KULELİ Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ / PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK'dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman doktor M.G., gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu uzman doktorlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında KBB uzmanı bir doktor gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki ay öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmaya devam eden, iki ay önce de TSK'dan ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kulak Burun Boğazı uzmanı olarak çalışmaya başlayan M.G. isimli doktor, gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl mart ayında 2012-2013 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek bu öğrencilerin Harp Okulu'na gidişlerini önleyen uzman doktorlar hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay 17 uzman doktor da gözaltı kararı alınmış, bunlardan 11'i gözaltına alınmış, 9'u da tutuklanmıştı.

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