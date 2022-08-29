Kulis bilgisi diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınındaki sözlerinden sonra dikkat çeken açıklama: 'Meral Hanım sıcak bakmıyor'

2023 seçimleri için geri sayım sürerken muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Cumhur İttifakı her fırsatta 'adayınızı açıklayın' baskısı yapsa da muhalefet cephesi seçim tarihi açıklanmadan adaylarını duyurmak istemediklerini belirtiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylık için hazır olduğunu belirtirken CHP içinden de 'adayımız Kılıçdaroğlu' mesajları geliyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu CHP liderinin olası adaylığı için "güçlü bir ihtimal" derken, İYİ Parti cephesinden gelen açıklama kafa karıştırdı.

İYİ PARTİ'DEN KAFA KARIŞTIRAN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl baktığına ilişkin soruya, “Hiçbir zaman ‘aday olacağım’ demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da normal. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” sözleriyle yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adaylıkla ilgili şu ifadeleri kullandı;

KILIÇDAROĞLU'DAN 'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

"6 lider oturup buna karar verecek. Bu süreç gayet güzel işler. Yeri ve zamanı gelince konuşulacak tabii. Şu anda daha önce yayınladığımız bildiride seçeceğimiz Cumhurbaşkanının niteliğini saydık. Bu adayı elbette belirleyeceğiz dedik. Dayatma mantığı asla doğru değildir. Oturup, konuşacağız. Her birimiz olgun insanlarız. Devlet çarkını düzeltmek, demokrasiyi getirmek, adaleti yeniden tesis etmek, devlete liyakati tesis etmek, işi ehline vermek, vatandaş evine ekmek getiremiyor, bu insanlara hayat standartı sağlamak. Önce kuralları belirlememiz lazım. Kamuoyunu ikna etmemiz lazım. Sonuçta Cumhurbaşkanı gelip oturacak. Sonuçta bizim öngördüğümüz hedeflerin tümünün gerçekleşmesi gerekiyor."

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 'AKŞENER' İDDİASI

Katıldığı canlı yayında kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Nasuhi Güngör, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaorğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını iddia etti.

Güngör, şu ifadeleri kullandı;

"Bir stratejik kilitlenme var. Bazen bir tarafın stratejisi doğru olur, bir başkasının yanlış olur. Doğru olan strateji diğerini bastırır. Stratejik kilitlenme ise şuradadır.

"ORADA İŞ KİLİTLENDİ"

Cumhur İttifakı bir an önce karşı tarafın adayının açıklanmasını istiyor. Çünkü kendisinin güçlü olduğu mindere çekmek istiyor siyaseti. Ben bunu kendi açılarından doğru olduğunu düşünüyorum. Millet İtttifakı da tam tersi kendi stratejisini yansıtıyor. Adayı açıklamak istemiyor. Orada iş kilitlendi.

"OLUMLU YAKLAŞIM YOK"

Millet İttifakı'nın adayı Ekim ayında belli olacaktır. Sayın Akşener'in bulunduğu yerden, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik herhangi bir olumlu yaklaşım şu dakikaya kadar yok. Kulis bilgisi olarak bunu aktarmış olayım."



