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Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

14.05.2019 07:12 | Son Güncelleme

Yeni bir parti kurmaya hazırlandığı belirtilen AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır’da katılacağı iftarda partisinin duyurusunu yapacağı iddia edildi. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun’un Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilirken, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın da ayrı bir oluşum içinde olduğu da konuşuluyor.

Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

Ankara kulislerinde, 2014-2016 yılları arasında AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlıkları içinde olduğu iddia ediliyor. Davutoğlu’nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır’da büyük bir iftar programı için hazırlık yaptığı ve yeni partiye ilişkin ‘startı’ buradan vereceği konuşuluyor. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin duyuruyu Diyarbakır’da yapması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK, CEVDET YILMAZ VE NUMAN KURTULMUŞ

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu parti kurma çalışmalarında sona yaklaştı. Bu çerçevede AK Parti'nin önemli isimleri ile temas kurarak mevcut ve eski milletvekilleri dahil pek çok AK Partili ile birebir görüşmeler yapıyor. Kulislere göre, Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş da yer alıyor. Aynı kulislere göre, her üç ismin de Davutoğlu’nu geri çevirdiği belirtiliyor.

Davutoğlu'nu reddeden bazı isimlerin, seçim sonrasına kalan kabine değişiminde yeni ve daha aktif görev bekledikleri öne sürülüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek'in de bu isimlerden biri olduğu dile getiriliyor. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun'un ise Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği öğrenildi.

HEDEF MUHAFAZAKAR KÜRTLER

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun daha çok Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi illerde etkin çalışma yürüttüğü, bazı il ve ilçe başkanlarıyla görüştüğü iddia ediliyor. Davutoğlu’nun sahaya daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde AK Partili olmayan muhafazakar Kürtleri yanına alarak çıkacağı söyleniyor. Bu arada yeni partinin ambleminin ise yeşil zemin üzerine beyaz dört yapraklı yonca olması planlanıyor.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan son zamanlarda AK Parti'yi eleştiren açıklamalar gelmişti. Davutoğlu, kendi ifadesiyle "seçilmiş son başbakan” olarak güncel siyasete dair düşüncelerini içeren ve medyada "manifesto” olarak nitelendirilen bir metin yayınlamıştı. Davutoğlu, 22 Nisan’da Facebook hesabı üzerinden paylaştığı metinde AKP'nin izlediği siyasetin yanı sıra partili Cumhurbaşkanlığı sistemini de eleştirmişti. Davutoğlu, “toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığını belirterek, parti genel başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı görevinin bir arada olamayacağını” vurgulamıştı.

Ahmet Davutoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesini kararını da eleştirmişti. Davutoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, YSK’nın kararının "evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırdığını” belirterek, bu kararın toplumdaki "ortak aidiyet bilincine zarar verdiğini” ifade etmişti.

BABACAN'IN AYRI BİR OLUŞUM İÇİNDE OLDUĞU İDDİASI

AK Parti kulislerinde ayrıca eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın da ayrı bir oluşum içinde olduğu da konuşuluyor. Yakın zamana kadar Davutoğlu ile birlikte hareket etmesi beklenen Babacan'ın, yeni oluşumda kendisini lider olarak görmek istemesi nedeniyle, Davutoğlu’ndan ayrı hareket ettiği belirtiliyor. Babacan’ın etrafında ise, halen AK Parti'ye mensup 35 kadar milletvekili olduğu ileri sürülüyor.

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