Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun Diyarbakır’da katılacağı iftarda partisinin duyurusunu yapacağı öne sürülüyor.Ankara kulislerinde, 2014-2016 yılları arasında AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlıkları içinde olduğu iddia ediliyor. Davutoğlu’nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır’da büyük bir iftar programı için hazırlık yaptığı ve yeni partiye ilişkin ‘startı’ buradan vereceği konuşuluyor. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin duyuruyu Diyarbakır’da yapması bekleniyor.

Önemli isimlerle temas

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarında sona yaklaştı. Bu çerçevede AKP'nin önemli isimleri ile temas kurarak mevcut ve eski milletvekilleri dahil pek çok AKP'li ile birebir görüşmeler yapıyor. Kulislere göre, Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş da yer alıyor. Aynı kulislere göre, her üç ismin de Davutoğlu’nu geri çevirdiği belirtiliyor. Davutoğlu'nu reddeden bazı isimlerin, seçim sonrasına kalan kabine değişiminde yeni ve daha aktif görev bekledikleri öne sürülüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek'in de bu isimlerden biri olduğu dile getiriliyor. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun'un ise Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği öğrenildi.