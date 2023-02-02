"Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" açıklaması şoke etmişti! Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel açıklaması

Taciz iddialarıyla gündemde olan ve yargılanan Mehmet Ali Erbil'in hedefinde Çağla Şıkel vardı. Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla ile Yeni Bir Gün programına para aldığı için katıldığını söyledi.

Erbil konuşma sırasında hızını alamadı ve Şıkel hakkında şoke eden sözler söyledi. Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyerek şoke etti.

"ÇAĞLA BENİM KARDEŞİMDİR"

Erbil daha sonra ise bir paylaşım yaparak bu durumunu hastalığına bağladı ve sunucu ve mankenden özür diledi. "Yaşadığım onca hastalığıma ver" diyen Mehmet Ali Erbil "Amacını aşan, istemsiz, kontrolsüz sözler söylemişim. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir" dedi.



