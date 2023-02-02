MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" açıklaması şoke etmişti! Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel açıklaması

"Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" açıklaması şoke etmişti! Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel açıklaması

02.02.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil katıldığı canlı yayında şoke eden bir açıklama yaptı. Yayında Çağla Şıkel hakkında konuşan Erbil, Şıkel'inÇarkıfelek'te hosteslik yaptığına dair konuşmamasına sinirlenerek "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" dedi. Erbil bu sözlerden kısa süre sonra ise güzel mankenden özür dileyen bir paylaşım yaptı.

"Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" açıklaması şoke etmişti! Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel açıklaması

Taciz iddialarıyla gündemde olan ve yargılanan Mehmet Ali Erbil'in hedefinde Çağla Şıkel vardı. Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla ile Yeni Bir Gün programına para aldığı için katıldığını söyledi.

Ekran Alıntısı

Erbil konuşma sırasında hızını alamadı ve Şıkel hakkında şoke eden sözler söyledi. Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyerek şoke etti.

dfgdfgd

"ÇAĞLA BENİM KARDEŞİMDİR"

Erbil daha sonra ise bir paylaşım yaparak bu durumunu hastalığına bağladı ve sunucu ve mankenden özür diledi. "Yaşadığım onca hastalığıma ver" diyen Mehmet Ali Erbil "Amacını aşan, istemsiz, kontrolsüz sözler söylemişim. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir" dedi.

Göğüslerini neredeyse açıkta bırakan elbisesiyle olay oldu Göğüslerini neredeyse açıkta bırakan elbisesiyle olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildiO sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildi
Kadir Ezildi'nin acı günü! 'Hayatımın anlamını yitirdim'Kadir Ezildi'nin acı günü! 'Hayatımın anlamını yitirdim'
Bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmediBir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Mehmet Ali Erbil söyledi ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'

ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.