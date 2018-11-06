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Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Mehmet Özhaseki'nin Ankara, Süleyman Soylu'nun da İzmir adayı olacağının konuşulduğunu aktardı.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mehmet Özhaseki Süleyman Soylu

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