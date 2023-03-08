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  4. Kulislere sızdı! Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu... 'CHP'den teklif' iddiasından sonra ilk tepkisi dikkat çekti

Kulislere sızdı! Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu... 'CHP'den teklif' iddiasından sonra ilk tepkisi dikkat çekti

08.03.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından seçim sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Aynı zamanda bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olan İnce hakkında kulislerde konuşulanlara göre Memleket Partisi lideri İnce'ye eski partisinden teklif gidecek. İnce'nin bunu duyar duymaz verdiği ilk tepki dikkat çekti.

Kulislere sızdı! Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu... 'CHP'den teklif' iddiasından sonra ilk tepkisi dikkat çekti

Adaylık düğümünün uzlaşmayla çözülmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki rakiplerinden biri CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Bu sırada Memleket Partisi ile Zafer Partisinin yürüttüğü ittifak çalışması sona erince gözler Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çevrildi.

ADAY OLACAK MI?

Özellikle sosyal medyada çok konuşulan ve gençlerden destek gören İnce daha önce aday olacağını belirtmişti. Ancak son gelişmelerden sonra İnce'nin bu tutumunda bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

ESKİ GENEL BAŞKANLARDAN 'İNCE' TEKLİFİ

Kılıçdaroğlu dün 'veda' konuşmasını gerçekleştirdiği Mecliste eski CHP CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşmüştü. İddiaya göre Öymen ile Çetin, Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesini teklif etti.

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"MUHARREM İNCE DE CHP'NİN ÖZ EVLADI"

Söz konusu iddiayı köşe yazısına taşıyan tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, eski genel başkanların Kılıçdaroğlu'na şu öneride bulunduğunu aktardı:

“Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur.”

"CHP, MEMLEKET PARTİSİYLE TEMASA GEÇECEK"

Bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından "çok olumlu karşılandığını" yazan Aktaş, CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçeceğini öne sürdü.

"BANA NET VE KISA YANIT VERDİ"

Aktaş öte yandan haberi duyar duymaz Muharrem İnce'yi aradığını belirterek "Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: “Dereyi görmeden paçaları sıvamam.” diye yazdı.

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! İttifak ihtimali... "İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! İttifak ihtimali...

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Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!
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seçim Muharrem İnce

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