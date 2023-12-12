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Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

12.12.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım gidilirken siyasiler ve partilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak için işaret ettiği GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediği iddia edildi. Kulislere göre parti kurmayları, partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını aktardı.

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

CHP'de yaşanan genel başkan değişim sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelmişti. Görüşmenin ana gündem maddesini ise yerel seçimlerde ittifak yapmak oluşturmuştu.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Akşener'in görüşme sonrası işaret ettiği GİK toplantısı sonrasında İYİ Parti, yerel seçimler için ittifak yapmama kararını yinelemişti. Akşener ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"ANKARA'YI TEKRAR OYLAYACAĞIM"

GİK toplantısından çıkarken Akşener'in “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediği öne sürüldü. Cumhuriyet'in haberine göre İYİ Parti kurmayları, partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını belirtti.

Ankara adaylığı konusunda eski CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ın adının geçtiğini ifade eden kurmaylar, 2019'daki seçimlerde de Yıldırım'ın adının geçtiğini ancak Yavaş'ın adının ağır bastığını aktardı.

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