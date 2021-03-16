Kulisleri hareketlendiren iddia: Muhittin Böcek, İnce'nin partisine mi katılıyor?

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ederek parti kurma aşamasında son gelmesi sonrasında çarpıcı bir iddia daha geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhttin Böcek'in, CHP'den istifa ederek İnce'nin partisine katılacağı iddia edilmişti.

BÖCEK'TEN İDDİALARA AÇIKLAMA

Kulisleri hareketlendiren iddiaya ilişkin, CNN Türk'ten Kıvanç El'in aktardığı bilgiye göre Böcek, İnce'nin hastalık döneminde defalarca aradığını ve aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu belirtti. Böcek, parti değiştirme fikrinin olmadığını belirterek ne kendisine böyle bir teklifin geldiğini ne de böyle bir talebinin olduğunu belirtti.

CHP'DEN 4 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel ve Teoman Sancar istifa etmişti. İstifa eden milletvekillerinin, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyordu.



