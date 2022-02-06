Kulisleri hareketlendiren iddia! Tansu Çiller parti mi kuruyor? Açıklama geldi

2023 Haziran'da yapılacak seçimlere iki yıldan az bir süre kala kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

ÇİLLER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"GERÇEKLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

