Kulisleri hareketlendiren 'Mansur Yavaş' sözleri! İYİ Partili ismin cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı gündem oldu

Siyaset gündeminin en merak edilen konularının başında gelen "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Altılı masanın geçtiğimiz pazar günü yapılan son toplantısında da bu konuya ilişkin bir açıklama gelmezken toplantıdan bir günde önce konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI...

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın olası adaylığıyla ilgili konuşan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade ederek "Bu algıya müsaade ediyor bu da normal." şeklinde konuştu.

Kavuncu ayrıca, "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" şeklinde konuştu. Kavuncunun sözleri sonrası Yavaş'ın ismi yeniden kulisleri hareketlendirdi.



