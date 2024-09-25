Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var? Fatih Portakal açıkladı: Kulağıma geleni aynen söylüyorum

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'ı kimler destekliyor? İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak? Cevabı aranan sorular her gün artarken CHP içinde ise her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haberi'nde Mansur Yavaş'la ilgili kritik bir kulis bilgisi paylaştı. Yavaş'ı destekleyen ekibi söyleyen Portakal CHP için, 'Kavga var demiyorum ama ayrışma var' ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın açıklamalarından satır başları;

CHP sizce ne yapmalı? Erdoğan kimle yarışmak istemez diye bir soru sorayım size.? Cumhurbaşkanlığı yarışında olası bir yarışta kimi karşısında görmek istemez? 3 kere yenilmiş Ekrem imamoğlu'yla mı yoksa iki kez yenilmiş Mansur Yavaş'la mı? Ekrem İmamoğlu sanki daha ağır basıyor gibi, onu karşısında istemez gibi sanki.

"ÖZGÜR ÖZEL ARADAN ÇIKMASIN"

Siyaset sahnesinden onu silmek istiyorlar gibi. En azından olacaksa rakibim Mansur Yavaş olsun gibi düşünüyor. İkisi de rekabet için iyi bir şey Cumhuriyet Halk Partisi adına. Özgür Özel de aradan çıkmasın tabii Kemal Kılıçdaroğlu gibi, fos olur yoksa o da biliyor zaten. En azından siyasetteki yerini açıklamalarından anlıyoruz.

"CHP İMAMOĞLU'NU AÇIKLASA..."

Şimdi burada acaba şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi şunu yapsa 'benim adayım Ekrem İmamoğlu' dese şimdiden, tamam Mansur Yavaş belki üzülebilir vesaire ama Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak 'açıklıyoruz bizim adayımız Ekrem İmamoğlu' dese yasak verebilirler mi acaba? Halkın iradesiyle seçilmiş birisine siz yasak getirebilir misiniz? O yasağı koyduğunuzda ne olur düşünün açıklanmış ve açıklanmış isme yasak getiriyorsunuz Bir anda bambaşka bir siyaset arenası olabilir. Sine-i millete dönebilir Cumhuriyet Halk Partisi her şey yaşanabilir. Siyasette atılacak adımlar önemli siyasetçi olmadığımız için bilmiyoruz tabii ki ama göreceğiz neler olduğunu.

"AYRIŞMA HİSSEDİYORSUNUZ"

Parti içi demokraside iki adayın öne çıkması iki adayın toplumda karşılığında olması güzel. Ama biraz daha böyle devam edecek olursa ayrışma olduğunu da hissediyorsunuz, bir kavga demiyorum ama bir ayrışma var bir tarafta 'Mansurcular' diğer tarafta 'İmamoğlucular' gibi o ayrışmayı görüyorsunuz.

YAVAŞ'IN ARKASINDA KİM VAR?

Her ne kadar yok dese de hatta benim kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor. Kulağıma geleni aynen söylüyorum. Ama fotoğrafa şöyle bir baktığınızda demokrasi adına güzel fazlası 'bir dakika ya bunlar kendi içlerinde kavgalı abi bunlar iktidara geldiğinde nasıl ülkeyi yönetecekler' diye bir soruyu da sorabilirsiniz.