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  4. Kulisleri sallayan sürpriz iddia! 'Ne Mansur Yavaş ne Kılıçdaroğlu eski AK Partili bakan aday olacak'

Kulisleri sallayan sürpriz iddia! 'Ne Mansur Yavaş ne Kılıçdaroğlu eski AK Partili bakan aday olacak'

09.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, seçim iklimine girerken Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da büyük merak konusu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün akşam bir organizasyonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederken 'Sayın Cumhurbaşkanım' diyerek hitap etmişti. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını güçlendirirken kulislerde konuşulan sürpriz iddia dikkat çekti.

Kulisleri sallayan sürpriz iddia! 'Ne Mansur Yavaş ne Kılıçdaroğlu eski AK Partili bakan aday olacak'

2023 seçimleri öncesinde Millet ittifakının aday çalışması devam ediyor. Altılı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayın kim olacağına ilişkin henüz kararını vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkarken eski AK Partili bakanın ismi gündeme geldi.

KULİSLERİ SALLAYAN İDDİA! 'ESKİ AK PARTİLİ İSİM ADAY OLABİLİR'

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, altılı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia etti. Eski bakanlardan Ertuğrul Günay'ın da adının adaylık için geçtiğini belirten Övür; Günay hakkında PR çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı için adı geçen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğunu iddia eden Övür; 'İmamoğlu da seçeneklerden biri. Abdullah Gül'ün adı da ara ara ısıtılıyor. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor.' dedi.

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ERTUĞRUL GÜNAY; HEM CHP, HEM SDP HEM AK PARTİ'DEN VEKİL OLDU

1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen Ertuğrul Günay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Ertuğrul Günay, CHP; SHP ve AK Parti'den milletvekili seçildi. Günay; 2007 ile 2013 seneleri arasında AK Parti hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Mansur Yavaş Abdullah Gül Ertuğrul Günay
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