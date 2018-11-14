Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Takan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söyledi. Gökçek'in "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" dediği iddia edildi.
GÖKÇEK'İN MHP ADAYLIĞI
Takan, "Gökçek, Bahçeli'ye çok çok teşekkür edecek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Saraydaki kaynaklarımıza sorunca neler öğrendik neler. Öncelikle, bir süredir gündemden düşen Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı konusu ile başlayalım" dedi.
Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;
Öncelikle, bir süredir gündemden düşen Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı konusu ile başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından saray baskısı ile zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in "MHP'den adaylığı kesinlikle söz konusu değil." Melih Gökçek, bir yolunu bulmuş, -aracılar vasıtasıyla- aday gösterilirse Mehmet Özhaseki'yi kesinlikle destekleyeceğini R.Erdoğan'a söylemiş. Gökçek, yakın zaman içinde hem Devlet Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür ziyareti de planlıyormuş; "Devlet Bey'in yaklaşımını ve sonrasında Tayyip Bey'in yaklaşımını iade-i itibar olarak gördüğü için..." Saray kaynaklarım, bu görüşmelerde doğal olarak Ankara siyasetinin de konuşulacağını ve Gökçek'in Özhaseki aday olursa onun için çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor.
İktidar partisinde, belediye başkanlıklarında son tabloya genel hatları ile bakalım;
Ankara'da Mehmet Özhaseki ismi öne çıkıyor. Melih Gökçek destekliyor. Melih Gökçek, "ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" diyor. Buna rağmen, Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin de zorlanacağını düşünüyor. Neden?.. Verilen cevap; "Ankara'ya yönelik özel bir hikâyesi yok."Ankara için konuşulan diğer bir isim, Altındağ ilçe belediye başkanı Veysel Tiryaki'nin 3. dönemi doluyor. Veysel Tiryaki, şu andaki göstergelere göre, biraz daha ikinci plana itilmiş durumda. Saray kaynakları, "Eğer 3 dönem kuralı uygulanacaksa Veysel Tiryaki Bolu Belediye Başkanlığına kaydırılacak" diyor. Ankara'da emanetçi Mustafa Tuna nereye kaydırılır?.."Sincan'a tekrar gitmeyecek, onu Mamak'a kaydıracaklar."Ankara'da Süleyman Soylu güçlü aday olarak ismi çok konuşuluyordu ama görünen o ki, onun da yıldızı düşmüş!..
Saray kaynakları, "Melih Bey Ankara'da AKP'nin kazanması için doğru ismin bir şekilde kendisi olacağını eğer kendisi olamıyorsa Mehmet Özhaseki olması gerektiğini ifade etti. Mehmet Özhaseki olursa desteklerim diyor" diye ısrarla vurgu yapıyor.İstanbul'da Binali Yıldırım kesinleşmiş gibi. Mevlüt Uysal'ın Antalya'ya kaydırılmasının söz konusu olabileceği konuşuluyor.İzmir'de de her ne kadar Süleyman Soylu'nun ismi geçse de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener hâlâ en şans verilen aday...AKP'de, Adana'da iki hanımefendi yarışıyor Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Güldemet Sarı...
Fatma Güldemet Sarı, anketlerde çok az bir farkla önde çıkıyor.Mersin'de kafalar karışık. İsimler netleşmiş değil.Erzurum'da eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın adaylığına kesin gözle bakılıyor.Sırasıyla... Küçük bombalar;Veysel Tiryaki Bolu'ya kaydırılırsa, Erdoğan'ın öz yeğeni KOSGEB başkan yardımcısı Recep Ali Erdoğan'ın Altındağ'a aday gösterilme ihtimali çok yüksekmiş. Yeğen, müracaatını yapmış, "Tayyip Bey'e sormadan müracaat etmemiştir" deniliyor.
AKP'nin Keçiören adayı da neredeyse kesin gibi; Turgut Altınok...Trabzon'da Belediye Başkanı değişiyor. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu aday gösterilmeyecek. Merkez ilçe (Ortahisar) Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ön plana çıkıyor.Samsun'da Canik Belediye Başkanı Osman Genç, şanslı adaylar arasında ismi sıralanıyor.Büyük bomba;Saray kaynaklarım çok iddialı... "Sincan'da Osman Gökçek aday gösterilecek" diyorlar... Anlatılanlara göre, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek için özel bir talebi olmamış.Doktor Devlet Bahçeli'nin "adayımız Melih Gökçek" diye ortalığı karıştırmasının nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor. Gizli/açık ziyaretlerin arkasından sosyal medyada yayınlanan poz poz Devlet Bahçeli/Osman Gökçek fotoğraflarının nedeni de... Melih Gökçek, Bahçeli'ye ne kadar teşekkür etse azdır!..
Kaynak Yeniçağ: Gökçek, Bahçeli'ye çok çok teşekkür edecek!.. -
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