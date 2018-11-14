Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Öncelikle, bir süredir gündemden düşen Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı konusu ile başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından saray baskısı ile zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in "MHP'den adaylığı kesinlikle söz konusu değil." Melih Gökçek, bir yolunu bulmuş, -aracılar vasıtasıyla- aday gösterilirse Mehmet Özhaseki'yi kesinlikle destekleyeceğini R.Erdoğan'a söylemiş. Gökçek, yakın zaman içinde hem Devlet Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür ziyareti de planlıyormuş; "Devlet Bey'in yaklaşımını ve sonrasında Tayyip Bey'in yaklaşımını iade-i itibar olarak gördüğü için..." Saray kaynaklarım, bu görüşmelerde doğal olarak Ankara siyasetinin de konuşulacağını ve Gökçek'in Özhaseki aday olursa onun için çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor.

İktidar partisinde, belediye başkanlıklarında son tabloya genel hatları ile bakalım;

Ankara'da Mehmet Özhaseki ismi öne çıkıyor. Melih Gökçek destekliyor. Melih Gökçek, "ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" diyor. Buna rağmen, Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin de zorlanacağını düşünüyor. Neden?.. Verilen cevap; "Ankara'ya yönelik özel bir hikâyesi yok."Ankara için konuşulan diğer bir isim, Altındağ ilçe belediye başkanı Veysel Tiryaki'nin 3. dönemi doluyor. Veysel Tiryaki, şu andaki göstergelere göre, biraz daha ikinci plana itilmiş durumda. Saray kaynakları, "Eğer 3 dönem kuralı uygulanacaksa Veysel Tiryaki Bolu Belediye Başkanlığına kaydırılacak" diyor. Ankara'da emanetçi Mustafa Tuna nereye kaydırılır?.."Sincan'a tekrar gitmeyecek, onu Mamak'a kaydıracaklar."Ankara'da Süleyman Soylu güçlü aday olarak ismi çok konuşuluyordu ama görünen o ki, onun da yıldızı düşmüş!..

Saray kaynakları, "Melih Bey Ankara'da AKP'nin kazanması için doğru ismin bir şekilde kendisi olacağını eğer kendisi olamıyorsa Mehmet Özhaseki olması gerektiğini ifade etti. Mehmet Özhaseki olursa desteklerim diyor" diye ısrarla vurgu yapıyor.İstanbul'da Binali Yıldırım kesinleşmiş gibi. Mevlüt Uysal'ın Antalya'ya kaydırılmasının söz konusu olabileceği konuşuluyor.İzmir'de de her ne kadar Süleyman Soylu'nun ismi geçse de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener hâlâ en şans verilen aday...AKP'de, Adana'da iki hanımefendi yarışıyor Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Güldemet Sarı...