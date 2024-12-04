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Kullananların favorisi ASUS Vivobook 15 Notebook'un fiyatı en dipte
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Kullananların favorisi ASUS Vivobook 15 Notebook'un fiyatı en dipte

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.12.2024 12:39
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Yoğun iş temposunda size ayak uyduracak, aynı zamanda günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayacak bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız ASUS Vivobook 15 tam size göre! Güçlü performansı, 12. Nesil Intel Core i5 işlemcisi ve hızlı SSD depolamasıyla işlerinizi hızlandırırken 15.6 inçlik FHD ekranıyla net ve canlı bir görüntü sunuyor. Ergonomik tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeken ürün 1000 TL indirim ile satışta! İşte detaylar...

Hem iş yerinde kullanabileceğiniz hem de günlük işlerinizi halledebileceğiniz farklı ihtiyaçlarınızı aynı anda karşılayan bir model bulmak bazen zorlu olabiliyor. ASUS Vivobook 15, hem güçlü performansıyla hem de kullanıcı dostu tasarımıyla bu arayışınıza son verecek harika bir seçenek. Üstelik şu anda kısa süre için indirimde olan ürün, oldukça cazip fiyatla sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın! Ürün hakkında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ayrıntıları sizin için bir araya getirdik...

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ASUS Vivobook 15 Notebook

ASUS Vivobook 15 Notebook

Hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir performans sunan ASUS Vivobook 15, şık ve kullanışlı bir dizüstü bilgisayar. 12. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle zorlu iş yüklerinin altından kolayca kalkarken, 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe SSD depolama kapasitesiyle hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor. 15.6 inçlik FHD ekranı net ve canlı görüntüler sunarak sunum hazırlama veya düzenleme gibi görevlerde kusursuz performans sergiliyor. 180° yassı menteşe tasarımı ve kamera koruyucu gibi kullanıcı dostu özellikleriyle hem esneklik hem de güvenlik sağlıyan ürün, ASUS Antimicrobial Guard Plus teknolojisi, sık dokunulan yüzeyleri bakterilere karşı koruyarak sağlığınızı ön planda tutuyor. Gümüş rengiyle de zarif bir görünüm sunan ASUS Vivobook 15, en iyi verimi almanız için tasarlanmış bir ürün!

Öne çıkan özellikler

  • Nesil Intel Core i5-1235U işlemci
  • 8 GB DDR4 RAM
  • 512 GB PCIe SSD depolama
  • 15.6 inç FHD ekran
  • 180° düz yassı menteşe tasarım
  • ASUS Antimicrobial Guard Plus teknolojisi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz memnunum. Batarya pil ömrü , M2 SSD hızı , ofis ve günlük işler ideal."

  • "Sorunsuz aldık. Güzel bir bilgisayar. 1-2 kg ağırlığında kibar ve hafif bir ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Asus laptop
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