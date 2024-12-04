Kullananların favorisi ASUS Vivobook 15 Notebook'un fiyatı en dipte

Hem iş yerinde kullanabileceğiniz hem de günlük işlerinizi halledebileceğiniz farklı ihtiyaçlarınızı aynı anda karşılayan bir model bulmak bazen zorlu olabiliyor. ASUS Vivobook 15, hem güçlü performansıyla hem de kullanıcı dostu tasarımıyla bu arayışınıza son verecek harika bir seçenek. Üstelik şu anda kısa süre için indirimde olan ürün, oldukça cazip fiyatla sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın! Ürün hakkında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ayrıntıları sizin için bir araya getirdik...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

ASUS Vivobook 15 Notebook

Hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir performans sunan ASUS Vivobook 15, şık ve kullanışlı bir dizüstü bilgisayar. 12. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle zorlu iş yüklerinin altından kolayca kalkarken, 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe SSD depolama kapasitesiyle hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor. 15.6 inçlik FHD ekranı net ve canlı görüntüler sunarak sunum hazırlama veya düzenleme gibi görevlerde kusursuz performans sergiliyor. 180° yassı menteşe tasarımı ve kamera koruyucu gibi kullanıcı dostu özellikleriyle hem esneklik hem de güvenlik sağlıyan ürün, ASUS Antimicrobial Guard Plus teknolojisi, sık dokunulan yüzeyleri bakterilere karşı koruyarak sağlığınızı ön planda tutuyor. Gümüş rengiyle de zarif bir görünüm sunan ASUS Vivobook 15, en iyi verimi almanız için tasarlanmış bir ürün!

Öne çıkan özellikler

Nesil Intel Core i5-1235U işlemci

8 GB DDR4 RAM

512 GB PCIe SSD depolama

15.6 inç FHD ekran

180° düz yassı menteşe tasarım

ASUS Antimicrobial Guard Plus teknolojisi

Kullanıcılar ne diyor?

"İnanılmaz memnunum. Batarya pil ömrü , M2 SSD hızı , ofis ve günlük işler ideal."

"Sorunsuz aldık. Güzel bir bilgisayar. 1-2 kg ağırlığında kibar ve hafif bir ürün."

Bu içerik 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.