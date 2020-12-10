HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti

Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti

10.12.2020 23:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı nebiler Mahallesi’nde yaşandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı nebiler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halil Ş.’nin kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Halil Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen gencin cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Prof. Dr. Taner evinde ölü bulunduProf. Dr. Taner evinde ölü bulundu
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Evden kazan çalmıştı! Tutuklandı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den BioNTech-Pfizer’ın koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Afyonkarahisar'da korkunç olay! İnşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm!

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Taner evinde ölü bulundu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Son dakika! Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.