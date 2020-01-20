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  4. Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı

Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR’ı süsleyerek gelin arabası yaptı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR’ı süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatansever, TIR'ı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
İlçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Kemal Vatansever, Büşra Vatansever ile dünya evine girdi. Vatansever gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı seçti. Süslediği TIR'la eşini de yanına alıp şehir turu atan Vatansever, böyle bir gelin arabasının çocukluk hayali olduğunu ifada ederek, "TIR şoförüyüm, bir gün evlenirsem TIR’ı süsleyip gelin arabası yapacağım demiştim. Hayalimdi yapacağım dedim ve yaptım. Bu hayalime ağabeylerim ve babam destek verdi. Evlendik çok mutluyuz darısı tüm bekarların başına” dedi.
TIR ile düğün salonundan ayrılan Vatansever çiftçi, uzun süre ilçe merkezinde tur attı. Gelin konvoyunda süslenmiş TIR’ı görenler ise cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.

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