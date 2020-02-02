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Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Karaman’da 16 yaşındaki bir çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, Ermenek ilçesine bağlı Boyalı köyü taş ocağı mevkisinde meydana geldi.

Karaman’da 16 yaşındaki bir çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Ermenek ilçesine bağlı Boyalı köyü taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kilometre uzaklıktaki küçükbaş hayvan ağılından 07 ND 945 plakalı traktörle köyüne dönmekte olan 16 yaşındaki Ahmet Akturfan, eğimli yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Traktörün devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekibine haber etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Ahmet Akturfan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Akturfan’ın cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyarak gelen Akturfan’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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