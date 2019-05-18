Kullandığı traktörün altında kalan Talip, öldü

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT (DHA)- BAYBURT'ta kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanan Talip Burak Türker (17), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Mutlu köyünde meydana geldi. Köyden tarlaya giden Talip Burak Türker yönetimindeki 63 YS 599 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan traktörden savrulan Talip Burak Türker, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Türker, Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talip Burak Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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