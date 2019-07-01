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Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde traktörüyle tarlasından dönen yaşlı adam, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza, Karataş Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde traktörüyle tarlasından dönen yaşlı adam, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karataş Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aykut (70) yönetimindeki 20 R 1274 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Aykut, traktörün altında kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Aykut’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazayı duyup olay yerine gelen Aykut’un yakınlarının feryatları yürek dağladı. Aykut’un buğday tarlasından çalışmaktan döndüğü öğrenildi.

Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

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