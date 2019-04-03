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Kullandığı traktörün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi kontrolden çıkan traktörünün altında kaldı.

Kullandığı traktörün altında kaldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi kontrolden çıkan traktörünün altında kaldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
Olay, kırsal Helvacılar Mahahllesi’nde yaşandı. İddiaya göre, tarlasına traktörle çalışmaya giden Şevket Gökkaya (56), kontrolden çıkıp devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Gökkaya sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kullandığı traktörün altında kaldı

Kullandığı traktörün altında kaldı

Kullandığı traktörün altında kaldı

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