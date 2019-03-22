HABER

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Öztürk (44), yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Öztürk (44), yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda odun kesmek isteyen Barış Öztürk, 27 JB 004 plakalı traktörle dün sabah saatlerinde tarlasına gitti. Akşam saatlerinde eve dönmek için yola çıkan Öztürk’ün kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Öztürk’ü yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldıKullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldıKullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldıKullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıGaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğduİş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.