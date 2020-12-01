Kullandığınız maske gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK uygulama geliştirdi

Hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler artık her yerde satılıyor. Eczaneler dışında marketler, bakkallar hatta tezgahlarda bile görmek mümkün. Pek çok vatandaş günlük hayatta kullandıkları maskelerin ne derece koruyucu olduğunu sorgular durumda. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirmiş olduğu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) uygulaması ile vatandaşlar kullandıkları maske hakkında bilgiler edinebiliyor. Cep telefonuna indirilen uygulama sayesinde kullanılan maskenin tıbbi olup olmadığı, hangi firmada üretildiği, ne zaman üretildiği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Uygulamayı bilgisayarda da açarak maskenin barkod koduyla aynı bilgileri öğrenmek mümkün.

“ÜTS İLE MASKENİN GERÇEKTEN BİR MASKE OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN”

Kullanılan maskelerin 3 katlı ve tıbbi maskeler olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Bizim için önemli olan üretilmiş olan maskenin marka değeri kadar onun kalitesi de önemli. Dolayısı ile son tüketici olan bizlerin satın alınmış ürünün bir ürün takip sistemi (ÜTS) ile yani TÜBİTAK’ın yaratmış olduğu sistem ile son noktayı koymuş oluyoruz. Çünkü ne aldığımızı ve nasıl bir ürün aldığımızı anlamış oluyoruz. Bizim için önem arz ediyor. Aksi takdirde merdiven altı ürünlerin risk yarattığını asla unutmamak gerekir. Cep telefonlarımıza bu ‘Ürün Takip Sistemi’ni indirebiliriz. Bilgisayarlarımızdan da aynı şekilde. Bu TÜBİTAK’ın bir uygulamasıdır. Bu uygulama sonucunda satın aldığımız ürünün gerçekten bir maske olup olmadığını anlamak mümkün. Aksi takdirde bez de kullanılabilir, kağıdı da koyabilirler. Bunların koruyuculuğunun ne olup olmadığını biz tüketicilerin yani satın alanların bilmesi gerekir” diye konuştu.