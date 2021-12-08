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Kullanıcı fotoğraf paylaştı! MacBook Pro alev aldı

08.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 inçlik bir MacBook Pro, iddialara göre şok edici bir şekilde alev aldı ve dizüstü bilgisayarda feci bir hasara yol açtı. Reddit kullanıcısı u/Squeezieful, olayın detaylarını sosyal medya platformunda paylaştı.

Kullanıcı fotoğraf paylaştı! MacBook Pro alev aldı

Kullanıcı, yanan dizüstü bilgisayarı yatağının altından çıkarmaya çalıştıktan sonra küçük yanıklara maruz kalan ellerini gösterdi. Kullanıcı yalnızca küçük yaralanmalarla karşı karşıya kalırken, alevler muhtemelen büyük maddi hasara (ev yangını gibi) veya daha da kötü yaralanmalara yol açabileceğinden potansiyel hasar oldukça büyük olabilirdi.

NASIL YANDI?

Kullanıcının iddiasına göre MacBook Pro, uyku modunda yatağın altına yerleştirilmiş ve şarj olmuyormuş. Ancak daha sonra, dizüstü bilgisayarın eriyen plastik kasasından ve muhtemelen yanan lityum iyon pilden kaynaklanan dumanlar nedeniyle kullanıcı aniden uyanmış. Kullanıcı halısının bile yandığını dile getirdi. Reddit kullanıcısı dumanı fark ettiği için şanslı sayılabilir ancak zehirli dumanlar ve yangın ölümcül olabilirdi.

MacBook

2015 yılında Apple, Eylül 2015 ile Şubat 2016 arasında satılan 15 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarları için büyük bir geri çağırma yayınlamıştı. Geri çağırma, bir dizi MacBook Pro biriminin şişme ve patlama gibi olaylarla karşılaşmasıyla gerçekleşti. O zamandan beri bu model yangın ihtimali ile biliniyor.

Bu şanssız olay da, muhtemelen kullanıcının MacBook Pro’nun bu hatalı sürümüne sahip olmasından kaynaklanıyordu. Ancak, sahibinin daha önce iade etmesi gerektiğini söylemek kolay olsa da, Reddit kullanıcısı, model numarasını pil geri çağırma programı formuna gönderdiğinde dizüstü bilgisayarının  “zaten servis gördüğü” konusunda bir yanıt aldığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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