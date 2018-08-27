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Kullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

Samsung’un 9 Ağustos’ta tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9, 512GB’lık modeli ile ilgi odağı olmuş durumda. İşte konu hakkındaki detaylar.

Kullanıcılar 512GB’lık Galaxy Note 9’u tercih ediyor

Hatırlanacağı üzere Samsung, 9 Ağustos’ta Note serisinin yeni modelini tanıtmıştı. Galaxy Note 9’u selefi modellerden ayıran en büyük özelliği ise 512GB’lık depolama seçeneği ve yeni nesil S-Pen’i olmuştu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir raporda, Note 9 ön siparişlerinin S9 modellerine nazaran daha iyi seyrettiği, fakat Note 8’den daha az olduğu belirtiliyordu. Şimdi ise Note 9’un ön sipariş rakamlarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Güney Kore’nin en büyük operatörlerinden biri olan SK Telecom, Note 9 ön siparişlerine ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Operatör yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 512GB’lık Galaxy Note 9 modelinin, diğer opsiyonlara oranla çok daha fazla ilgi gördüğü belirtildi.

512GB’lık model Güney Kore’de 1.35 milyon KRW yani 1200 dolardan satılıyor. Temel Note 9 modelinin fiyatı ise 1.09 milyon KRW yani 975 dolar. Aradaki 225 dolarlık farka karşın kullanıcılar daha fazla para ödeyerek 512GB’lık Note 9 modelini satın almayı tercih ediyorlar.

Bu arada dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Note 9 modeli 24 Ağustos’a kadar ön siparişte kalmaya devam edecek. Telefon 24 Ağustos itibariyle raflardaki yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9

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