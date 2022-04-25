HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kullanıcılar dikkat! Apple duyurdu: Ücretsiz onaracak

Kullanıcılar dikkat! Apple duyurdu: Ücretsiz onaracak

25.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi Apple, siyah ekran sorunu yaşayan Apple Watch Series 6 akıllı saatleri için ücretsiz bir onarım programı duyurdu. Ekranın kalıcı olarak kararmasına neden olan sorun, Nisan ve Eylül 2021 arasında üretilen bazı Apple Watch Series 6'ları etkiliyor.

Kullanıcılar dikkat! Apple duyurdu: Ücretsiz onaracak

Apple zaman zaman ücretsiz onarım programları duyuruyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki program, Apple Watch Series 6 siyah ekran sorunundan şikayet eden akıllı saat kullanıcıları için hayata geçirildi.

APPLE WATCH SERIES 6'DA SİYAH EKRAN SORUNU! DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Apple, siyah ekran sorunu yaşayan Watch Series 6 modelleri için ücretsiz bir onarım programı duyurdu. Çok küçük bir yüzdeyi kapsayan sorunun kalıcı olduğu ve Nisan ve Eylül 2021 arasında üretilen bazı Apple Watch Series 6'ları etkilediği aktarılıyor.

iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişme! Apple'dan uyarı geldi, 30 gün süre tanındıiPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişme! Apple'dan uyarı geldi, 30 gün süre tanındı

ÜCRETSİZ TAMİR EDECEK

Belirtilen cihazlara sahip olduğunu düşünen kullanıcılar, Apple'ın hazırladığı resmi web sayfasına giderek seri numaralarını girip ücretsiz hizmet için uygun olup olmadıklarını doğrulayabiliyor.

Apple Watch onarım

Eğer uygunsa, cihazı ücretsiz olarak tamir edeceğini söylüyor. Bu program, kapsam içindeki cihazlar için dünya çapında sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen oluyor! Kaynaklar: Bugün açıklanabilirBeklenen oluyor! Kaynaklar: Bugün açıklanabilir
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısındaBayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında
Skandal 'Türkiye' provokasyonu!Skandal 'Türkiye' provokasyonu!
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.