Kullanıcılar dikkat! Apple duyurdu: Ücretsiz onaracak

Apple zaman zaman ücretsiz onarım programları duyuruyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki program, Apple Watch Series 6 siyah ekran sorunundan şikayet eden akıllı saat kullanıcıları için hayata geçirildi.

APPLE WATCH SERIES 6'DA SİYAH EKRAN SORUNU! DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Apple, siyah ekran sorunu yaşayan Watch Series 6 modelleri için ücretsiz bir onarım programı duyurdu. Çok küçük bir yüzdeyi kapsayan sorunun kalıcı olduğu ve Nisan ve Eylül 2021 arasında üretilen bazı Apple Watch Series 6'ları etkilediği aktarılıyor.

ÜCRETSİZ TAMİR EDECEK

Belirtilen cihazlara sahip olduğunu düşünen kullanıcılar, Apple'ın hazırladığı resmi web sayfasına giderek seri numaralarını girip ücretsiz hizmet için uygun olup olmadıklarını doğrulayabiliyor.

Eğer uygunsa, cihazı ücretsiz olarak tamir edeceğini söylüyor. Bu program, kapsam içindeki cihazlar için dünya çapında sunuluyor.



