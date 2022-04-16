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Kullanıcılar dikkat! Bu uygulama adeta sizi hapsediyor: Para vermeden kapatamıyorsunuz

16.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın resmi uygulama mağazası App Store'da yer alan "My Metronom" adındaki bir uygulamanın adeta kullanıcıları içine hapsettiği tespit edildi. Bu uygulama, ücretli bir aboneliği kabul edene kadar klavye kısayollarını veya menü çubuğunu kullanarak uygulamadan çıkmanıza izin vermiyor.

Kullanıcılar dikkat! Bu uygulama adeta sizi hapsediyor: Para vermeden kapatamıyorsunuz

Cihazlarımıza indirdiğimiz uygulamalar, bazen hiç de masum olmuyorlar. Bazı uygulamalar kötü amaçlı yazılım içerirken, bazıları da kullanıcılardan para istiyor ve uygulamadan çıkış seçeneğini devre dışı bırakıp sizi adeta uygulamanın içine hapsediyor. Son olarak, bu hapis uygulamalardan birine kullanıcıların dikkati sayesinde bir yenisi daha eklendi.

"BU UYGULAMAYI ASLA KAPATAMIYORSUNUZ"

Dolandırıcı uygulama avcısı Kosta Eleftheriou, App Store üzerinden pazarlanan "My Metronom" adındaki Mac uygulamasındaki "oyunu" keşfetti. Eleftheriou'nun attığı bir tweet'e göre, bu uygulama, hemen kullanıcılardan para istiyor ve ardından uygulamayı kapatma seçeneğini devre dışı bırakıyor. Böylece asla kapatamıyorsunuz. Eleftheriou, "My Metronom" uygulamasının geliştiricisinin App Store'da neredeyse 1 milyon dolar hasılat elde ettiğini, belki de 2 milyon dolardan fazla olduğunu söylüyor.

KULLANICILARI ADETA HAPSEDEN UYGULAMA AYLIK BU KADAR ÜCRET İSTİYOR

Kosta Eleftheriou başta olmak üzere Edoardo Vacchi'ye ve kullanıcı incelemelerine göre, uygulama abonelik fiyatlarını kabul etmeden çıkmayı son derece zorlaştıran pop-up'lar kullanıyor, uygulama adeta kilitleniyor ve aylık 9,99 dolar tutarındaki abonelik teklifini kabul edene kadar klavye kısayollarını veya menü çubuğunu kullanarak uygulamadan çıkılmasına izin vermiyor. En azından aktarılanlar bu yönde.

uygulama

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TWEET ATTIKTAN BİR SÜRE SONRA...

Eleftheriou, My Metronom hakkında tweet attıktan bir süre sonra görünüşe göre uygulama App Store'dan kaldırıldı. Ancak Apple'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.

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