Kullanıcılar dikkat! Bu uygulama adeta sizi hapsediyor: Para vermeden kapatamıyorsunuz

Cihazlarımıza indirdiğimiz uygulamalar, bazen hiç de masum olmuyorlar. Bazı uygulamalar kötü amaçlı yazılım içerirken, bazıları da kullanıcılardan para istiyor ve uygulamadan çıkış seçeneğini devre dışı bırakıp sizi adeta uygulamanın içine hapsediyor. Son olarak, bu hapis uygulamalardan birine kullanıcıların dikkati sayesinde bir yenisi daha eklendi.

Dolandırıcı uygulama avcısı Kosta Eleftheriou, App Store üzerinden pazarlanan "My Metronom" adındaki Mac uygulamasındaki "oyunu" keşfetti. Eleftheriou'nun attığı bir tweet'e göre, bu uygulama, hemen kullanıcılardan para istiyor ve ardından uygulamayı kapatma seçeneğini devre dışı bırakıyor. Böylece asla kapatamıyorsunuz. Eleftheriou, "My Metronom" uygulamasının geliştiricisinin App Store'da neredeyse 1 milyon dolar hasılat elde ettiğini, belki de 2 milyon dolardan fazla olduğunu söylüyor.

