Kullanıcılar istedi WhatsApp yaptı: WhatsApp'a çift hesap desteği geliyor!

WhatsApp kullanıcılarının deneyimini artırmak için iOS ve Android uygulamalarını güncellemeye kaldığı yerden devam ediyor. Ancak WhatsApp'ın getireceği her güncellemeyi önceden fark etmek en azından son kullanıcılar için pek mümkün olmuyor. Bu anlamda WhatsApp'ın beta sürümleri ve o sürümleri inceleyen meraklılar bizlerin yardımına koşuyor. WhatsApp Beta sürümlerini inceleyenler, WhatsApp'ın İOS ve Android sürümleri için çıkaracağı kararlı güncellemeler hakkında bilgi sahibi oluyor. İşte son WhatsApp sürümünde görülen çoklu hesap desteği de aynen bu yol ile ortaya çıkartıldı.

ÇOKLU HESAP ÖZELLİĞİ İLE WHATSAPP BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANILACAK

WhatsApp Beta v2.20.110 sürümünü inceleyen WABetaInfo sitesi, kullanıcıların tek bir cihaza hapis kalmadığını gösterdi. Buna göre, WhatsApp'a çoklu hesap desteği getirilecek. Bu yol ile aynı WhatsApp hesabı farklı cihazlardan aynı anda açılabilecek. Yani hem WhatsApp iOS yüklü akıllı telefonunuz hem de WhatsApp Android yüklü tabletiniz var ise her iki uygulamada da tek bir hesabı kullanmanız mümkün hale gelecek. WhatsApp'ın Beta sürümünde görülen yenilikler çoklu hesap desteği ile de sınırlı değil.