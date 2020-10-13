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Kullanıcılar şikayet etti: Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu ile gündeme geldi. SamMobile'ın aktardığı bilgilere göre bazı Samsung Galaxy S20 FE kullanıcıları, telefonlarının dokunmatiğinden şikayetçi. Peki Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunu için çözüm ne?

Kullanıcılar şikayet etti: Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu yaşıyor!

Samsung Galaxy S20 FE, Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi olarak tanıtıldı. Galaxy S20 serisinin hayranlar için özel üretim telefonu Galaxy S20 FE, 120 Hz yenileme hızı sunan ekranıyla dikkat çekti. Ancak Samsung forumlarında ve Reddit'te ortaya çıkan şikayetler bu ekranın bazı problemler yaşayabildiğini ortaya çıkardı.

SAMSUNG GALAXY S20 FE DOKUNMATİK SORUNU İLE GÜNDEMDE

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunu yaşıyor. Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu ekranın bazı durumlarda dokunmalara karşı tepkisiz kalmasına neden oluyor. Bazen de ekran, kendi kendine dokunma yapıyor. Kaydırma animasyonlarının beklenildiği gibi çalışmadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu

YAZILIM GÜNCELLEMESİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR ANCAK...

Söylenenler, sorunun şimdilik her Galaxy S20 FE'de görünmediği yönünde. Üstelik bu sorun yazılımsal olabilir. Samsung'un yayınlayacağı bir yazılım güncellemesi ile Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorununun çözüleceğine inanılıyor. Fakat sorun donanımsal ise Samsung'un Galaxy S20 FE için farklı adımlar atması gerekebilir.

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