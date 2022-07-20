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Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

19.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırışık kıyafetlerden keskinliğini yitiren bıçaklara kadar bazı detaylar ne kadar küçük gibi görünse de onları bir an önce halledebilmek için pratik ürünlere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Mutfak ve banyo gibi evinizin farklı alanlarında kullanabileceğiniz hayat kurtarıcı ürünleri sizler için bir araya getirdik. Kullanıcılardan tam not alan ve mutlaka evinizde bulunması gereken ürünleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Perdeleri ütülemek, mutfakta yiyecekleri doğramak, keskinliğini yitirmiş bıçakları kullanmak, tüyleri topaklanmış giysileri giymek veya çarşafın yatakta bir türlü sabit kalmaması gibi konular sizi de mi rahatsız ediyor? Daha fazla dert etmenize gerek yok çünkü bu tür küçük problemlerin sorun hâline gelmesini önleyen çok faydalı ürünler bulunuyor. Bu tür ürünleri satın alarak gündelik yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Haydi, farklı alanlarda kullanabileceğiniz hayat kurtaran pratik ürünler listesine birlikte göz atalım.

1. Güçlü buhar özelliği ile tüm kırışıklıklara veda: Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

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Çamaşırlardaki kırışıklıklar oldukça kötü bir görüntü yaratıyor ve hepsinin ipeksi pürüzsüzlükte dümdüz olmasını istiyoruz. Söz konusu perde ve çarşaf gibi çok geniş yüzeyler olduğunda ise ütü yapmak uzun zaman alabiliyor. En geniş alanları bile kısa sürede ütülemeniz için harika bir önerimiz var: Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici. Ürün, askıdaki giysi ve perdelerin kırışıklığını kolayca gideriyor. Otomatik, güçlü buhar özelliğiyle mikrop ve bakterilerin %99.9’unu yok ediyor. 45 saniye hızlı ısınma süresine sahip ürünün 260 ml çıkarılabilir su haznesi, paslanmaz belik buhar çıkışı ve fırça başlığı bulunuyor.

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2. Mutfakta zaman geçirmek artık daha keyifli: Helen's Home Çek Bırak Pratik Doğrayıcı Swizzzy

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Mutfakta yemek yaparken yiyecekleri bıçakla kesmekten hiç hoşlanmıyorsanız çok pratik bir önerimiz var. Helen’s Home Çek Bırak Pratik Doğrayıcı Swizzzy, makaralı mekanizmasıyla kolu çekip bırakarak meyve ve sebzeleri kolayca doğramanızı sağlıyor. Bu sayede sadece birkaç saniye içinde soğan, havuç, domates ve sarımsak gibi besinleri istediğiniz küçüklüğe getirebilirsiniz. Ayrıca kayısı, şeftali ve çilek gibi meyveleri de püre yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik bıçağı, uzun ömürlü kullanıma imkân tanıyor. Paket içeriğinde çek bırak mekanizma, kesici bıçak, dip karıştırıcı aparat, doğrama haznesi ve kapak bulunuyor.

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3. Tüylenmiş kumaşlara son: lmoikesz Tiftik Toplama Makinesi

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Kıyafetler, sürtünme gibi farklı nedenlerden dolayı zamanla tüyleniyor. Bu da kıyafetlerin giyme ömrünü kısaltıyor ve tüylenip tiftiklenen giysileri rafa kaldırıyoruz. Bu sorunun önüne geçen çok pratik bir ürün olduğunu biliyor musunuz? lmoikesz Tiftik Tüy Toplama Makinesi, kıyafetlerin üzerindeki tüm tiftikleri temizleyip pürüzsüz kumaş görünümü sunuyor. Ürünün uzun saplı ve kolay taşınabilir olması ise her yerde rahatça kullanmanıza imkân tanıyor. Düşük gürültülü ürün, çok sessiz çalıştığı için sizi ve çevrenizdekileri rahatsız etmiyor. Kıyafetlerin tüylenmelerini artık dert etmek istemiyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

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4. İlk günkü keskinlikte bıçaklar: Helen's Home Paslanmaz Çelik Bıçak Bileyici

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Bıçaklar kullanıldıkça deforme oluyor ve keskinliğini zamanla yitiriyor. Bu tür durumlarda bıçakları atmak yerine bileme işlemi yapmak, büyük bir avantaj sağlıyor. Bileme işlemini beklemeden ve zaman kaybetmeden pratik bir şekilde evinizde yapmaya ne dersiniz? Helen’s Home Paslanmaz Çelik Bıçak Bileyici, bıçaklarınızın ilk günkü keskinlikte olmasını sağlıyor. Paslanmaz çelik kaplaması sayesinde uzun süre boyunca kullanılıyor. Çift taraftan dönerli bileyici sistemi, hızlıca bileme yapıyor. Uygulama yaparken sapından destek alıp pratik kullanım sağlayabilirsiniz. Küçük boyuttaki ürün, hiç yer kaplamadığı için kolayca saklanabiliyor.

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5. İhtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabileceğiniz: Arsimo Su Sızdırmaz Banyo Mutfak Kenar Bandı

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

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Evinizdeki küçük sorunlara pratik çözüm sunan bir başka ürünle karşınızdayız. Arsimo Su Sızdırmaz Banyo Mutfak Kenar Bandı, sürekli ıslanan yüzeylerde kullanıma uygun. Beyaz renkteki bant, 3.2 metre uzunluğuna sahip. Kuvvetli yapışkan bandı sayesinde yapıştığı bölgeden kalkmıyor ve sızdırma yapmıyor. Ancak yapıştırılacak alanın temiz ve kuru olmasına özen göstermek gerekiyor. Neme dayanıklı özelliği, banyo ve küvet kenarlarına yapıştırıldığında küf oluşumunu engelliyor. Bulaşık yıkarken tezgâhtan akıp giden ve ocağınızı silerken yere damlayan sudan rahatsızsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

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6. Ambalajlı yiyecekleriniz ilk günkü tazeliğinde: SkyGO Poşet Kapatıcı Handy Sealer

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Bir ürünün ambalajı ya da poşeti açıldığı zaman ürün hava alıyor ve yiyecekler hızla bozulmaya başlıyor. Ancak artık bunu dert etmenize gerek yok! SkyGO Poşet Kapatıcı Handy Sealer'ı kullanarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Pille ısınma tekniği ile çalışan ürün, yapıştırma yüzeyine ısı veriyor. Bu sayede poşet ya da ambalajın ağzını sıkıca kapatarak gıdaların havayla temas etmesini önlüyor. Siz de poşetleri açmadan önceki hâline dönüştüren pratik ürünle gıdalarınızı uzun süre koruyabilir, yiyeceklerin ilk günkü gibi taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

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7. Küçük ama etkili: Velina Home Yorgan Kılıfı ve Çarşaf Tutucu Sabitleyici Düğme Seti

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Çarşaf ve yorganların sık sık kaymasından şikâyetçiyseniz sizin için harika bir önerimiz var. Her evde mutlaka bulunması gereken Velina Home Yorgan Kılıfı ve Çarşaf Tutucu Sabitleyici Düğme Seti, büyük kolaylık sağlayan bir ürün. Yatağın her dört köşesi için çapraz olarak kullanılan kapak klipsleri, kolayca takılabiliyor. İğne, yuvarlak düğme ve kılçıklardan oluşan seti kullanmak oldukça kolay. İlk önce iğneye kılçığı yerleştirin ardından yuvarlak düğmeyi takın. Çarşaf veya yorganın arka yüzeyine bir adet boncuk koyup ön yüzeyden iğneyi bastırıp çekin. İşte bu kadar basit!

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8. Yüzeyleri tertemiz yapan: Deerma 360 Derece Dönen Su Püskürtmeli Sprey Mop Paspas

Kullanıcılar tarafından tam not almış her evde bulunması gereken hayat kolaylaştırıcı ürünler

Listemizin son sırasında temizlik yaparken büyük pratiklik sağlayan bir ürün var. Deerma 360 Derece Dönen Su Püskürtmeli Sprey Mop Paspas; sandalye, kanepe, duvar, yatak, tavan köşelerine kolayca uyum sağlayan ve su püskürtme özelliği bulunan bir yer temizleyici. 750 gram ağırlığı sayesinde ürünü kolayca hareket ettirebilirsiniz. Paspas bezi karbon mikrofiber özelliğe sahip. Paspas 360 derece kendi etrafında dönebildiği için kolay ve etkili temizlik yapabilirsiniz. Her evde bulunması gereken ve kullanıcılardan tam not alan ürün, yerlerinizi tertemiz ve parlak yapacak!

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