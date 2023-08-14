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Kullanıcılara müjde! WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı

14.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. İddiaya göre bu özellik sayesinde, siz uzaktayken birisi cihazınıza erişim sağlasa bile, şifreyi girmeden WhatsApp sohbetlerinize ve mesajlarınıza erişemeyecek! İşte detaylar...

Kullanıcılara müjde! WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı

WhatsApp'a yeni özellikler belirli periyotlarla ekleniyor. Bu özellikler sayesinde WhatsApp kullanıcılarının daha iyi bir uygulama deneyimi yaşaması hedefleniyor. Ancak WhatsApp sadece mobil uygulamalardan yani WhatsApp iOS veya WhatsApp Android uygulamalarından hizmet vermiyor. Aynı zamanda WhatsApp'ın web sürümü olan WhatsApp Web de çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyor. Zaten bahsettiğimiz yeni özellik de tam da WhatsApp Web kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir özellik.

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WhatsApp Web'in beta sürümünde "ekran kilidi" özelliğinin test edilmeye başlandığı görüldü.

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WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp bu özelliği WhatsApp Web'in en son sürümünü kullanan ve resmi beta programına katılan bazı beta test kullanıcılarına sunuyor.

Konuyla ilgili paylaşılan ekran görüntüsünde, ekran kilidi özelliği sayesinde WhatsApp Web'in kilitli olduğu ve konuşmaların listesini görüntülemek için bir şifre istediği görülüyor.

Kaynağa göre, bu özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olup olmadığını öğrenmek için WhatsApp Web > Ayarlar > Gizlilik yolunu izlemeniz gerekiyor, özelliğin hesabınız için kullanılabilir olması durumunda ise burada ekran kilidini göreceksiniz. Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde ise WhatsApp Web'in kilidini açmak için bir şifre girmeniz gerekecek. Şifreyi unutursanız da WhatsApp Web'den çıkış yapmanız ve QR kodunu tarayarak tekrar giriş yapmanız gerekecek.

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WhatsApp Web'de ekran kilidi özelliğini kullanmak gizlilik açısından bir avantaj sunacak gibi görünüyor. Anlaşılan o ki bu özelliği etkinleştirdiğinizde, siz uzaktayken birisi bilgisayarınıza erişim sağlasa bile, şifreyi girmeden WhatsApp sohbetlerinize ve mesajlarınıza erişemeyecek. Buna ek olarak, ekran kilitliyken anlık bildirimlerin de görünmeyeceği söyleniyor.

BU ÖZELLİĞİ KİMLER KULLANABİLİYOR?

Ekran kilidi özelliği, WhatsApp Web beta'nın en son sürümünü kullanan bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda ise daha da fazla kişiye sunulması bekleniyor.

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