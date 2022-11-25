Kullanıcıları çok heyecanlandıran bu yılın trendi olan TikTok ürünleri

Gün geçtikçe popülerliğini arttıran TikTok, kullanıcıların yaptığı paylaşımlar sayesinde tüketici deneyimlerine de yer veriyor. Kullanıcılar, beğendikleri ürünleri paylaşarak onları takip eden bir çok insana öneriler sunuyor. TikTokerların gündemine gelen bu ürünler, teknolojiden makyaja kadar oldukça geniş bir skalaya sahip. Gelin, kullanıcıların almak için heyecanlandığı TikTok'un trend ürünlerine bir göz atalım.

1. Cildiniz pürüzsüz olsun ve sıkılaşsın istiyorsanız: Ocean Buffer Ice Roller

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Son dönemin en çok gündem olan ürünlerinden biri, farklı marka ve modellere sahip ice rollerlar ve derma rollerlar. Pek çok kullanıcı günlük cilt bakım rutini paylaşımlarında bu ürünlere yer veriyor. Siz de daha canlı ve parlak bir cilt için ice rollerları deneyebilirsiniz. Ocean Buffer Ice Roller kırışıklıklarınıza, lekelerinize, sivilcelerinize hatta sabah uyandığınızda oluşan şişliklerinize bile iyi gelecek! Ürün, buz terapisi sayesinde cilt problemlerini önlemek ve mevcut sorunları azaltmak için tasarlandı.

2. Müzik keyfiniz kesintisiz devam etsin: Xiaomi Mi True Wireless Earphones

TikTok videolarında Bluetooth kulaklıkları görmeyen yoktur! Kullanıcılar tarafından sık sık önerilen trend ürünlerden biri olan Xiaomi Mi True Wireless Earphones, kablosuz tasarımı ile müzik keyfinizi arttırmak için tasarlandı. Yüksek kaliteli sesi ve sezgisel dokunmatik kontrolü sayesinde şarkınızı çok kolay bir şekilde değiştirerek müzik âleminde rahatça dolanabileceksiniz. Gürültü önlemesi sayesinde de rahatsız edici sesleri engelleyerek şarkının derinliklerine inmenizi mümkün kılar. Kesintisiz müzik deneyimi yaşamak için bu ürüne bir göz atın deriz!

3. Ev temizliğinizin vazgeçilmez üyesi: Vileda Turbo 2 in 1 Komple Temizlik Seti

Vileda Turbo 2in1 Temizlik Seti, teleskopik saplı paspas ve pedal ile çalışarak paspasınızı temizlemek için ekstra güç sarf etmenizi önlüyor. Teleskopik saplı paspası sayesinde evinizin köşelerini bile rahatça temizlemenize kolaylık sağlıyor. Yıkanabilir mikrofiber kılıfı sayesinde temizliğiniz bittiğinde kılıfı çamaşır makinesine atmanız yeterli. Evinizi pırıl pırıl etmek istiyorsanız bu ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

4. Arabanızın temizliği artık daha kolay: Atengeus 2'si 1 Arada Basınçlı Hava Silgi ve Elektrikli Süpürge

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

TikTok'un trend ürünlerinden bir diğeri de Atengeus 2'si 1 Arada Basınçlı Hava Silgi ve Elektrikli Süpürge. Bu süpürge arabalarını temiz tutmaya özen gösterenlerin vazgeçilmezi olacak ürünler arasında yer alıyor. Küçük boyutları ve çekim gücü sayesinde şarj ettikten sonra kablo derdi olmadan kolayca arabanızı süpürmenizi sağlıyor. Ayrı başlıkları sayesinde en küçük alanlara bile girerek her yere ulaşıyor ve derinlemesine temizlik imkânı sunuyor.

5. Saçlarınızı kurutun ve şekillendirin: Revlon Salon One-Step

TikTok'ta kullanıcılar tarafından sıklıkla önerilen ürünlerden biri de saç şekillendiriciler. Revlon Salon One-Step, titanyum kaplaması ile saç kurutma ve şekillendirme işlemleri için tasarlandı. Titanyum özelliği sayesinde saçlarınıza parlak ve sağlıklı bir görünüm sunar. Saç kırılmalarını da belli bir miktar önleyerek saçınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Saçınızı kurutarak ona istediğiniz şekli vermeniz için mükemmel bir ürün!

6. Tiftiklerden kurtulmak artık çok kolay: Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinası

Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinası, özel tasarlanan bıçağı sayesinde giysilerinize zarar vermeden tiftikleri rahatça temizlemenizi sağlar. Giysilerinizin üzerinde gezdirdiğinizde bütün tiftikleri 5 bıçaklı kesici kafası sayesinde kolayca söküp haznesinde toplar. Ayrıca makineyi açık unutup bıçak kapağını açarsanız tehlike arz etmeden otomatik olarak gücü keserek olası yaralanmaların da önüne geçer.

7. Mükemmel wafflelar yapmak çok kolay: Global Gizmos Waffle Makinesi

Kalp şeklindeki waffle makinesi, sadece birkaç dakika içinde tatlı hazırlamak için mükemmel bir ürün. Global Gizmos Waffle Makinesi, kalp şeklinde 5 mini waffle krebi pişirebiliyor. Yapışmaz ısıtma plakaları sayesinde kusursuz şekilde pişen waffle krepleri, harika bir tatlı yapmanıza olanak tanıyor. Damak tadınıza en uygun waffleları yapmak için bu ürüne bir şans vermenizi öneririz.

8. En tatlı trend: Kirpi Mod Değiştiren Ahtapot Yastık

TikTok'ta trend olan en tatlı ürünlerden biri de mod değiştiren Ahtapot Yastık! İsterseniz üzgün veya mutlu ifadeleri yansıtan bu yastığı kendinize veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Mod değiştiren yastığın üzgün ve mutlu tarafları ile ruh hâlinize göre yastığın yönünü değiştirebilir, duygularınızı belli edebilirsiniz. Oldukça tatlı olan bu ürünü gördüğünüzde ''Bu ürün benim olmalı!'' diyeceksiniz.

9. Tırnaklarınızı onarmayı Kalyon'a bırakın: Kalyon Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı

Son dönemde viral olan TikTok videolarında rengarenk tırnaklar görüyoruz. Elbette buna sahip olmak için öncelikle sağlıklı bir tırnak gerekiyor! TikTokerlar tarafından sık sık önerilen tırnak besleyiciler sağlıklı tırnaklar için ideal. Trend olan ürünlerden Kalyon Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı, tırnak etlerini nemlendirerek besler. Beslemesinin sayesinde daha canlı ve sağlıklı tırnak ve tırnak eti görünümü sağlar. Kısaca tırnaklarınızı dış etkenlerden korumak için işi bu tırnak yağına bırakmanız yeterli!

10. Kirpikleriniz bir prenses maskarasını hak ediyor: Essence Lash Princess False Lash Effect Maskara

TikTok'un en çok rağbet gören temalarında biri de makyaj videoları. Essence Lash Princess False Lash Effect Maskara, kirpiklerinize yoğun bir hacim vermek için üretilmiş. Lif fırçası sayesinde kirpiklerinize uzunluk ve çarpıcı hacmin yanı sıra takma kirpik etkisi de sağlıyor. TikTokerlar onun için "Onu sürmek kirpiklerime kelebek kanatları takmak gibi!" diyor! Ambalajının da gece elbisesi gibi tasarlanması, tam bir prenses maskarası olmasını sağlıyor.