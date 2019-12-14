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Kullanıcıların Duygularına Göre Hareket Eden Araçlar

14.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kullandığınız otomobilin duygularınızı hissettiğini ve neşeli ya da üzgün olduğunuz durumlara göre müzik çaldığını düşünün. Texas A&M Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı farklı duygularla eşleşen beyin dalgalarını inceliyor ve bunları otonom araçlara öğretmeyi amaçlıyor

Kullanıcıların Duygularına Göre Hareket Eden Araçlar

Kullandığınız otomobilin duygularınızı hissettiğini ve neşeli ya da üzgün olduğunuz durumlara göre müzik çaldığını düşünün. Texas A&M Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı farklı duygularla eşleşen beyin dalgalarını inceliyor ve bunları otonom araçlara öğretmeyi amaçlıyor.

Bu laboratuvarda uzmanlar insan duygularını damıtıp belki bir gün otomobillerde sürücünün duygularını algılayabilecek bir baş dayanağı geliştirebilir.

Otomobil koltuğuna oturur oturmaz baş dayanağı elektromanyetik olarak beyin dalgalarını ölçmeye başlıyor. Bu beyin dalgalarının temel insan duygularıyla eşleşmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, kullanımda olan farklı teknolojilerden yararlanarak beyni uyarıyor. Bazı cihazlar beyindeki elektriksel faaliyetleri ölçerken diğerleri gözün hareketlerini izliyor.

Sonra da en önemli biyolojik verilerin hangileri olduğunu tanımlıyorlar. Bunlar daha sonra gerçek zamanlı olarak otonom bir sisteme yükleniyor. Bu sistem bir otomobil olabilir.

Amaç, insanların ve akıllı otomobillerin daha iyi işbirliği yapmasını sağlamak. Bunun bir uygulaması, askeri çatışma ortamında otonom araçların insanın zihinsel durumunu algılaması olabilir. Mesela birçok şeyin aynı anda yaşandığı bir ortamda makina, kendisini kullanan kişinin endişe seviyesini bilmek isteyebilir.

Ancak duyguları algılayabilen bir otomobilin tüm avantajlarına rağmen herkes hissettiklerinin anlaşılmasını istemeyebilir. Günümüzde otomobiller aynı zamanda birer bilgisayar. Kişinin zihinsel durumuyla ilgili veriler yanlış ellere düşebilir.

Uzmanlar kendi kendini süren otonom araçların insan duygularını algılamasına daha yıllar olduğunu söylüyor ve insan hislerine duyarlı bir aracın daha güvenli olacağını savunuyor.

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