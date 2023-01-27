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Kullanıcıların gözünden kaçmadı: Twitter'da sürpriz değişiklik!

27.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masaüstünden Twitter'a giriş yapan kullanıcılar yazı tipinin farklı olduğunu tespit etti. Değişimi fark edenler, bunu göstermek adına sosyal medya platformunda paylaşımlar yaptı. Twitter'ın yazı tipini neden değiştirdiği ise belli değil. Ancak bazı tahminler var.

Kullanıcıların gözünden kaçmadı: Twitter'da sürpriz değişiklik!

Twitter'a masaüstünden giriş yaptıysanız, sosyal medya platformundaki paylaşımlara göz atarken yazı tipinin değiştiğini fark edebilirsiniz. Küçük ama fark edilebilen bu değişiklik birçok kullanıcının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da yapılan hızlı bir arama sonucunda değişimi fark eden birçok kişinin olduğu görüldü.

AÇIKLAMA YAPMADI

The Verge'ün haberine göre, Twitter'ın yazı tipini neden değiştirdiği belli değil. Şirket herhangi bir açıklama yapmadı ve de birçok ürünü hakkındaki güncellemeleri paylaştığı @TwitterSupport kullanıcı adına sahip olan hesap üzerinden hiçbir şey yayınlamadı.

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Gazeteci Tony Webster ise "Yazı tiplerini değiştirdiği için Twitter'ı suçlayamam çünkü ben de bir keresinde hayatım alt üst olurken tüm oturma odamı yeniden boyadım." şeklinde bir paylaşım yaptı.

PEKİ TWITTER YAZI TİPİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Bazı kesimler, Twitter'ın taklit hesapları tespit etmeyi kolaylaştırmak için yazı tipini değiştirdiğini düşünüyor. Yazar Molly White, sıfırların içinden bir eğik çizgi geçtiğini fark etti. Ayrıca yeni yazı tipinde büyük i ve ve küçük l harfleri arasındaki farkı söylemeyi kolaylaştıracak nitelikler bulunduğu tespit edildi.

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Yeni yazı tipinin diğer platformlara da geleceği tahmin ediliyor.

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