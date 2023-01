Kullanıcıların gözünden kaçmadı: Twitter'da sürpriz değişiklik!

Twitter'a masaüstünden giriş yaptıysanız, sosyal medya platformundaki paylaşımlara göz atarken yazı tipinin değiştiğini fark edebilirsiniz. Küçük ama fark edilebilen bu değişiklik birçok kullanıcının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da yapılan hızlı bir arama sonucunda değişimi fark eden birçok kişinin olduğu görüldü.

The Verge'ün haberine göre, Twitter'ın yazı tipini neden değiştirdiği belli değil. Şirket herhangi bir açıklama yapmadı ve de birçok ürünü hakkındaki güncellemeleri paylaştığı @TwitterSupport kullanıcı adına sahip olan hesap üzerinden hiçbir şey yayınlamadı.

Gazeteci Tony Webster ise "Yazı tiplerini değiştirdiği için Twitter'ı suçlayamam çünkü ben de bir keresinde hayatım alt üst olurken tüm oturma odamı yeniden boyadım." şeklinde bir paylaşım yaptı.

I can’t blame Twitter for changing fonts, because I, too, once repainted my entire living room when my life was falling apart.

Bazı kesimler, Twitter'ın taklit hesapları tespit etmeyi kolaylaştırmak için yazı tipini değiştirdiğini düşünüyor. Yazar Molly White, sıfırların içinden bir eğik çizgi geçtiğini fark etti. Ayrıca yeni yazı tipinde büyük i ve ve küçük l harfleri arasındaki farkı söylemeyi kolaylaştıracak nitelikler bulunduğu tespit edildi.

looks like twitter is making some attempts to cut down on impersonation accounts by using a new font for twitter handles. note the slashed 0 and the tail on the l. pic.twitter.com/NZRQxjS3XJ