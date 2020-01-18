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  4. Kullanıcıların gücü adına: WhatsApp tepki gören kararını geri çekti!

Kullanıcıların gücü adına: WhatsApp tepki gören kararını geri çekti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sosyal medya kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen reklam kararını sonunda rafa kaldırdı. Kullanıcılarından çok fazla tepki gören WhatsApp, Facebook’un kararıyla WhatsApp durumlarında reklam gösterme kararından şimdilik vazgeçti.

Kullanıcıların gücü adına: WhatsApp tepki gören kararını geri çekti!

WhatsApp 1,5 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler akıllı telefon uygulamalarının başında geliyor. Böylesine bir kitleye sahip olan WhatsApp, bu kadar popülerleşmesini hızlı ve etkili olmasına kadar ücretsiz ve her zaman ücretsiz kalacağını taahhüt etmesine de borçlu. Ancak köprü geçildikten sonra başka şeyler söylemeye başlayan WhatsApp, geçtiğimiz hafta bu sözlerinden feragat edeceğini duyurmuş ve WhatsApp’ta reklam göstereceğini açıklamıştı. O günden beri gerek sosyal medya üzerinden gerekse de iletişim kanalları aracılığıyla kullanıcılarından çok fazla geri adım atma baskısı gören WhatsApp, bu baskıya karşı duramadı.

FACEBOOK, WHATSAPP’A GELECEK REKLAM ÖZELLİĞİNİ RAFA KALDIRDI

Wall Street Journal’ın haberine göre WhatsApp, reklam gösterme kararından vazgeçti. Reklam gösterme güncellemesinin üzerinde çalışan WhatsApp, bu kararından sonra tüm çalışmalarını askıya aldı. Ancak Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp, reklam kararını şimdilik rafa kaldırdı. Zira, projeye belirli bir zaman sonra yine devam edilecek ve WhatsApp’ta reklam gösterimine öyle ya da böyle başlanacak. O zamana kadar Facebook’un WhatsApp için başka planları var.

İŞTE FACEBOOK’UN YENİ WHATSAPP PLANI

Facebook, WhatsApp’tan kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir plan yaptı. Bu plana göre, kullanıcılar WhatsApp Business’a mesai harcayacak ve WhatsApp Business’ta faaliyet gösteren şirketlerin kullanıcıları ile ücretli olarak iletişime geçmelerini isteyecek. WhatsApp Business üzerinden herhangi bir şirket ile iletişime geçen kullanıcılar, bunun için belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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WhatsApp’ın sahibi olan Facebook, anlaşılan odur ki öyle ya da böyle WhatsApp’ta karşımıza reklam çıkartacak. O güne kadar WhatsApp’ı reklamsız kullanmaya devam edeceğiz ancak sonrası sonsuz karanlık.

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Whatsapp reklam WhatsApp Business Facebook instagram Messenger akıllı telefon teknoloji

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