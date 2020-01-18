Kullanıcıların gücü adına: WhatsApp tepki gören kararını geri çekti!

WhatsApp 1,5 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler akıllı telefon uygulamalarının başında geliyor. Böylesine bir kitleye sahip olan WhatsApp, bu kadar popülerleşmesini hızlı ve etkili olmasına kadar ücretsiz ve her zaman ücretsiz kalacağını taahhüt etmesine de borçlu. Ancak köprü geçildikten sonra başka şeyler söylemeye başlayan WhatsApp, geçtiğimiz hafta bu sözlerinden feragat edeceğini duyurmuş ve WhatsApp’ta reklam göstereceğini açıklamıştı. O günden beri gerek sosyal medya üzerinden gerekse de iletişim kanalları aracılığıyla kullanıcılarından çok fazla geri adım atma baskısı gören WhatsApp, bu baskıya karşı duramadı.

FACEBOOK, WHATSAPP’A GELECEK REKLAM ÖZELLİĞİNİ RAFA KALDIRDI

Wall Street Journal’ın haberine göre WhatsApp, reklam gösterme kararından vazgeçti. Reklam gösterme güncellemesinin üzerinde çalışan WhatsApp, bu kararından sonra tüm çalışmalarını askıya aldı. Ancak Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp, reklam kararını şimdilik rafa kaldırdı. Zira, projeye belirli bir zaman sonra yine devam edilecek ve WhatsApp’ta reklam gösterimine öyle ya da böyle başlanacak. O zamana kadar Facebook’un WhatsApp için başka planları var.