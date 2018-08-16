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'Kullanılamaz' denilen klasik otomobiller, onların elinde hayat buluyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

İzmirli Adem ve Haydar Demirkaya kardeşler, 'Artık kullanılamaz' denilen hurda durumundaki klasik araçları şehir şehir gezerek temin ediyor ve onları maharetli elleriyle yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

İki klasik otomobil ustası, gündelik hayatta da tutkunu oldukları otomobillerden vazgeçmiyor.

Hurda araçlara hayat veriyorlar

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İzmir’de yaşayan Adem ve Haydar Demirkaya kardeşler, babalarının izinden giderek klasik otomobil ustası oldu. Şehir şehir gezerek hurdaya çıkmış klasik otomobilleri toplayan iki kardeş, 'klasik otomobil deposu' dedikleri atölyelerinde araçları yeniden eski ihtişamına kavuşturuyor. 'Artık kullanılamaz' denilen klasik otomobilleri yepyeni bir görünüme kavuşturan Demirkaya kardeşler, günlük hayatta da bu araçları kullanıyor.
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Baba mesleği

Baba mesleği
Adem Demirkaya, gözlerini açtıklarından bu yana klasik otomobillerin arasında olduklarını belirterek, "Burada farklı şehirlerden getirdiğimiz hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyoruz. Klasik otomobilleri orijinaline sadık kalmak şartıyla elimizden geldiğince yeniliyoruz. Hurdaya gidecek araçları kurtarıyoruz, kurtarılmayacak kadar kötüyse yedek parçalarını kullanıyoruz. Hurda araçları kurtardığımız için 'hurdacı' diyorlar. Bu bizim baba mesleğimiz. Çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyoruz. Klasik otomobilleri seviyoruz ve keyifle çalışıyoruz” dedi.
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"Satmaya kıyamadığımız araçlar var"

"Satmaya kıyamadığımız araçlar var"
Klasik otomobillere büyük bir sevgiyle bağlı olduklarını vurgulayan Adem Demirkaya, bu araçlarla çok ilgilendikleri ve şehirlerarası çok sık seyahat ettikleri için klasik otomobiller hakkında bilgi almak isteyen ve araç alıp satmak isteyen birçok telefon aldıklarını söyledi
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Restore ettikleri klasik otomobilleri satışa sunsalar da, satmaya kıyamadıkları araçlar da olduğunu ifade eden Demirkaya, "Vazgeçemediğimiz, kendimize ayırdığımız araçlarımız var. 64 model bir arabamızı çok zor şartlarda almıştık. Şu anda toplama aşamasında. Önümüzdeki sene restorasyonu bitecek ve inşallah çocuklarımıza kalacak” diye konuştu.
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"Keyif kısmı, zorluk kısmını bastırıyor"

"Keyif kısmı, zorluk kısmını bastırıyor"
Günlük hayatta klasik otomobil kullanmayı tercih ettiklerini kaydeden Adem Demirkaya, "Yeni araçlarda gözümüz yok. Yeni araba almak, paranız varsa ya da kredi çekebiliyorsanız kolay ancak klasik otomobiller ayrı bir sevgi ve bir kültür. Bu araçları kullanmanız için sevmeniz lazım. Eğer evliyseniz eşinizin de sevmesi lazım. Bizden klasik otomobil alanlar da genellikle ailecek sevdikleri için alıyor” ifadelerini kullandı.
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Bir aracı, ortalama bir-iki sene içerisinde restore ettiğini sözlerine ekleyen Adem Demirkaya, işin keyif kısmının zorluk kısmını bastırdığını vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
klasik otomobil izmir

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