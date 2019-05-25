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Kullanılmayan binada çıkan yangın, söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kullanılmayan binada çıkan yangın, söndürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan 3 katlı sağlık ocağı binasının çatı katında, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.

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Kullanılmayan binada çıkan yangın, söndürüldüKullanılmayan binada çıkan yangın, söndürüldüKullanılmayan binada çıkan yangın, söndürüldü

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