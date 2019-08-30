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Kullanılmayan çadır kentte yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce Suriyeli sığınmacıların kullandığı ve boşaltılan çadır kentte yangın çıktı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce Suriyeli sığınmacıların kullandığı ve boşaltılan çadır kentte yangın çıktı. Çok sayıda çadırın kül olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürdü. İlçede Suriyeli sığınmacılar için kurulan ve daha sonrasında boşaltılan Viranşehir Çadır Kenti'nde, dün akşam saatlerinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan elektrik kontağı nedeni ile yangın çıktı. Bölgede kuruyan çalılıkların tutuşmasıyla büyüyen yangın, yerleşim yerine yakın olan çadırlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çok sayıda çadırın kül olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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