Kullanılmayan fabrika bahçesinde ot yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan kullanılmayan eski fabrika arazisinde, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa süreli korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alsancak semti İşçiler Caddesi üzerinde bulunan ve atıl durumda olan eski Şark Sanayi Fabrikası'nın bahçesindeki kurumuş otlar, saat 14.15 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, içinde binalar da bulunan bahçenin diğer bölümlerine yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine fabrika bahçesine gelen itfaiye ekipleri, alevleri ağaçlara ve binalara sıçramadan söndürdü. Yangın, kısa süreli korkuya neden oldu.

