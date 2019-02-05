Kullanılmayan işyerini talan ettiler

Kırklareli’de kullanılmayan işyerine giren hırsızlar kapı pencereyi bile çaldı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Eskitaşlı köyünde bir işyerine hırsızların girdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 2012 yılından bu yana kullanılmayan işyerinden kişi ya da kişilerce 1 adet ahşap kapı, 1 adet plastik kapı, 1 adet demirkapı, 6 adet demir boru, 3 adet kullanılmayan eski benzin pompası ve 5 adet pencere çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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